صور.. المرجع السيستاني يستقبل جمعاً من أطباء النجف

2023/04/05 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

استقبل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الأربعاء، جمعاً من الأطباء في محافظة النجف.

وذكر بيان لمكتب المرجع السيستاني، تلقته (بغداد اليوم)، أن "سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله) يستقبل جمعاً من أطباء النجف من مختلف الاختصاصات".

وأضاف أن "السيستاني أشاد خلال اللقاء بجهود الأطباء في علاج المرضى ورعايتهم، وحثّهم على مزيد الاهتمام بهم".

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