التعاون الاستثماري بين العراق والسعودية على طاولة وزارة المالية

2023/04/05 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحثت وزير المالية طيف سامي، اليوم الاربعاء، مع وفد وزارة الإستثمار السعودية فرص التعاون الاستثماري بين البلدين.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير المالية طيف سامي محمد، استقبلت اليوم، وفد وزارة الإستثمار في المملكة العربية السعودية برئاسة مشعل بن خالد الهذال".واضاف أن "الجانبين استعرضا ابرز القضايا والملفات الاقتصادية التي تحظى بالإهتمام المشترك، وسبل ترسيخ التعاون الثنائي بين العراق والمملكة، والتركيز على بناء شراكات اوسع لتعزيز التنمية المستدامة في مجال الإستثمار والاعمال".واشار البيان الى أن "الاجتماع تناول آليات تشجيع الشركات السعودية للعمل في العراق وتجاوز العقبات التي قد تواجهها، والتواصل المباشر بين وزارات البلدين المعنية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتوثيق العلاقات بين رجال الاعمال من الجانبين".

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