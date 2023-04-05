2023/04/05 | 14:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nu-4lWevZ6A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المالكي: العراق مستقر ولا توجد حاجة لإجراء انتخابات مبكرة والرافضون لـ"سانت ليغو" عددهم محدود جدا) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المالكي: العراق مستقر ولا توجد حاجة لإجراء انتخابات مبكرة والرافضون لـ"سانت ليغو" عددهم محدود جدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).