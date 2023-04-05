2023/04/05 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امناعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاربعاء، هبوط أول طائرة عسكرية على مطار الموصل بعد عمليات التحرير.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "طائرة عسكرية نوع (C130)، هبطت على ارض مطار الموصل الدولي على متنها وزير الدفاع، يرافقه محافظ نينوى، وعدد من قادة وزارة الدفاع".واضاف، ان "(C130) تعتبر اول طائرة عسكرية تهبط على مطار الموصل بعد عمليات التحرير".

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