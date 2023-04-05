توتال إنرجيز تؤكد الاتفاق مع العراق بشأن مشروع بـ27 مليار دولار وقطر للطاقة شريك

2023/04/05 | 14:06 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركة "توتال إنرجيز" اليوم الأربعاء التوصل إلى اتفاق مع العراق بخصوص مشروع تأجل طويلا تبلغ قيمته 27 مليار دولار، في حين أعلنت قطر للطاقة موافقتها على تملك حصة 25% من هذا المشروع.

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