2023/04/05 | 14:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يصدر القاضي لترامب أمر حظر النشر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يوجه انتقادات للقاضي الذي مثل امامه) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يوجه انتقادات للقاضي الذي مثل امامه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).