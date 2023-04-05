هبوط اول طائرة عسكرية على أرض مطار الموصل الدولي بعد عمليات التحرير

2023/04/05 | 14:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، هبوط ول طائرة عسكرية على ارض مطار الموصل الدولي بعد عمليات التحرير.

وذكرت الوزارة، في بيان أن “اليوم هبطت اول طائرة عسكرية نوع (C130)، على ارض مطار الموصل الدولي بعد عمليات التحرير”.

وأضافت: “على متنها وزير الدفاع، يرافقه محافظ نينوى، وعدد من قادة وزارة الدفاع”.

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