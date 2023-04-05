بالوثيقة.. ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار بشكل كبير في مزاد

2023/04/05 | 14:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار بشكل كبير في مزاد، اليوم الاربعاء.

وباع البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، 271 مليونا و933 ألفا و324 دولارا بارتفاع بلغ 47.28 %، مقارنة بيوم أمس الثلاثاء التي بلغت المبيعات فيها 148 مليونا و 370 ألفا و 292 دولارا.

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