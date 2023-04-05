ترامب محذرا: الدولار ينهار و لن يكون العملة العالمية قريبا

2023/04/05 | 14:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أن الدولار الأمريكي سيفقد مكانته بين العملات العالمية قريبا، مشيرا إلى أن ذلك سيهوي بقوة الولايات المتحدة ومكانتها بين دول العالم.وقال ترامب في خطاب ألقاه في ولاية فلوريدا: “عملتنا […]

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