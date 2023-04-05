2023/04/05 | 14:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني فصَّل نقيب المعلمين عباس كاظم السوداني، اليوم الأربعاء، العقوبات الواردة بقانون حماية المعلم، بينما حدد عقوبة المعتدي على الملاكات التدريسية وفقاً للقانون.وقال السوداني، في تصريح صحفي تابعه / المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عقوبات تصل للحبس 5 سنوات لمن يعتدي على الملاكات التدريسية المركز الخبري الوطني.

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