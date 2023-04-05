2023/04/05 | 15:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QxcXusPoHiY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل.. خطوة نحو فتح آفاق الحل أمام أعقد المشكلات الفيدرالية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل.. خطوة نحو فتح آفاق الحل أمام أعقد المشكلات الفيدرالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).