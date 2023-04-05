عاجل | الخارجية التركية: تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية المتجهة إلى السليمانية في العراق

2023/04/05 | 15:09 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية التركية: تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية المتجهة إلى السليمانية في العراق

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