وزارة التربية تطلق استمارة معلومات تعيين الاوائل وحملة الشهادات

2023/04/05 | 15:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة، اطلقت استمارة الحصول على بيانات ومعلومات.

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