تركيا تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات المتجهة إلى السليمانية في العراق

2023/04/05 | 15:43 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم وزارة الخارجية التركية إن تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى السليمانية في العراق حتى 3 يوليو/تموز المقبل.

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