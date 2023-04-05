جهاز المخابرات يعلن قتل

2023/04/05 | 15:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الاربعاء، قتل أخطر إرهابيي في تنظيم "داعش" والمكنى (يعقوب المهاجر).

وذكر بيان لجهاز المخابرات الوطني وتلقته (بغداد اليوم) أن " الجهاز تمكن بعملية استخبارية نوعية من قتل الارهابي (خالد عايد أحمد الجبوري) المكنى (يعقوب المهاجر) الذي يُعد أحد أخطر إرهابيي داعش".

واضاف البيان أن المتهم "صادرة بحقة مذكرة قبض من قبل قاضي الجهاز المختص، حيث تم استدراجه واستهدافه في محافظة إدلب السورية".

واوضح أن "خالد الجبوري انضم سابقاً لتنظيم القاعدة الارهابي، ثم التحق بعصابات (داعش) وشغل عدداً من المواقع في هيكليته، أهمها (المسؤول العسكري لمناطق خارج نينوى) و(المسؤول الأمني لولاية شرق وشمال نينوى) وآخرها (والي تركيا)".

واشار الى أنه "كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية في أوربا".

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