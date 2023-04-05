هيئة الكمارك تكشف عن ايراداتها خلال ثلاث سنوات

2023/04/05 | 15:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

كشفت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، عن حراك لتوحيد الإجراءات مع جمارك إقليم كردستان، وفيما أشارت إلى خطة لمراقبة تنفيذ الإعفاءات الجمركية وآلية تطبيقها، أعلنت عن إيراداتها المتحققة خلال الأعوام 2019-2020-2021.

وقال مدير الهيئة، حسن العكيلي، خلال مؤتمر صحفي إن "الهيئة العامة للجمارك مؤسسة تنفيذية تتولى تنفيذ ما يصدر من قوانين و قرارات عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية".

وأوضح العكيلي، أن "مسألة إيرادات المراكز الجمركية والمنافذ في إقليم كردستان، تخرج عن اختصاص الهيئة ولا تدخل ضمن موازنتها"، منوهاً إلى "وجود حراك بشأن توحيد الإجراءات، وأن تكون مراجعات التجار بشكل موحد بين المركز والإقليم".

وأكد، أن "الحكومة داعمة للمؤسسات التنفيذية، وهيئة الجمارك واحدة من تلك المؤسسات"، لافتاً إلى أن "الإعفاءات الجمركية تمنحها الدول بالعادة لغرض تشجيع اﻻستثمار والصناعة، فضلاً عن جلب الأجنبية إلى البلد".

وأضاف، أن "خطة الهيئة تتضمن مراقبة تنفيذ الإعفاءات الجمركية وآلية تطبيقها"، محذراً من "أقسى العقوبات القانونية لمن يمارسون مشاريع التهريب".

وبشأن إيرادات الهيئة، أوضح العكيلي، أن "ايرادات هيئة الجمارك بلغت نحو 14 مليار دولار للأعوام 2019 و 2020 و 2021، وتم استيفاء ما بين 2 إلى 3 مليارات، وبحدود 80% من تلك الإيرادات كانت إعفاءات جمركية وفقا للقوانين التي تمنح الإعفاء".

وبخصوص تطبيق نظام الأتمتة في إقليم كردستان، لفت إلى "إمكانية تطبيق الأتمتة في الإقليم، إلا أنه يعتمد على آلية ومستوى التفاهم مع جمارك كردستان".

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