هيئة الاستثمار تعلن توزيع سندات الوحدات السكنية لمجمع بسماية

2023/04/05 | 15:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أطلق رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار حيدر مكية، الاربعاء، توزيع سندات الوحدات السكنية لمجمع بسماية.

وقال مكية في بيان إن "توزيع السندات الخاصة بالوحدات السكنية لمجمع بسماية السكني جاء بعد سلسلة إجراءات شرعت بها الهيئة الوطنية بالتنسيق مع وزارة العدل ومديرياتها في التسجيل العقاري"، مبينا أن "هذه الخطوة تمثل بداية الشروع نحو تسليم كامل السندات لساكني المجمع بعد توقف الإجراءات طيلة السنوات السابقة".

وأضاف مكية أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لمشروع بسماية السكني وهي جادة في توفير المستلزمات الضرورية لإستكمال المشروع وابنيته والمساهمة الحقيقية في حل جزء من أزمة السكن"، موضحا أن "الهيئة مستمرة في لقاءاتها مع شركة هانوا الكورية الجنوبية لبحث الجوانب المتعلقة بملحق العقد، ".

وشدد على "مواصلة العمل لتقديم نماذج لمشاريع استثمارية نوعية تلبي متطلبات السكن العائلي".

من جهته بين وزير العدل خالد شواني "طبيعة الجهود التي بذلت بصورة مشتركة بين وزارته والهيئة الوطنية لإتمام السندات بصورتها القانونية"، معربا عن آمله في "انجاز الفرص الاستثمارية الإستراتيجية التي تخدم المواطنين".

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