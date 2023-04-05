أكثر من 45 مليون نسمة.. تقرير أمريكي يؤشر تناقصاً سنوياً بمعدل نمو سكان العراق

2023/04/05 | 15:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع World Population Review الأمريكي الذي

يعني بالتعداد السكاني، أن سكان العراق

تجاوز 45 مليون نسمة خلال عام 2023، مبينا

ان معدل النمو السكاني يتناقص سنويا.

وقال الموقع في تقرير له، إن "عدد سكان

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