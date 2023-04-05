2023/04/05 | 16:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استقرت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد.وقال مراسل / المركز الخبري الوطني/ إن” بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقرار الدولار في بغداد مع اغلاق البورصة المركز الخبري الوطني.

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