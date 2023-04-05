بوتين: روسيا يؤيد وحدة أراضي العراق وعدم التدخل بشؤونه الداخلية

2023/04/05 | 16:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العلاقات بين موسكو وبغداد...

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