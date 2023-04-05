2023/04/05 | 16:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أوقفت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى مطار السليمانية في كردستان العراق...

ظهرت المقالة مسؤولون أتراك: عائلة طالباني بالسليمانية تدعم حزب العمال الكردستاني أولاً على المسلة.

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