بالوثيقة.. شكوى قضائية ضد المدعو قصي شفيق لتهجمه على رئيس البرلمان

2023/04/05 | 17:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم وكيل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، شكوى جزائية ضد المدعو قصي شفيق بسبب تهجمه على رئيس البرلمان واتهامه من دون أدلة عبر احدى وسائل الإعلام.

وتضمنت الوثيقة التي حصلت وكالة “تقدم” على نسخة منها ” والمعنونة الى قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة “نرافق لمحكمتكم الموقرة قرصاً مدمجاً يتضمن تسجيلاً فيديوياً يظهر فيه المشكو منه (قصي شفيق توفيق) في بث مرئي منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن تهجم المشكو منه على موكلي رئيس مجلس النواب وتوجيهه اهانات وافتراءات بحقه واتهامه دون وجه حق او دليل مما يشكل جريمة قذف عبر احدى وسائل العلانية واهانة لرئيس السلطة التشريعية وهو ما ينطبق بشأنه نص المادة (۲۲٦) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل إضافة الى مواد القذف والتشهير، وعليه ارجو اتخاذ الاجراءات القانونية وتحريك الشكوى الجزائية بحق المشكو منه وتحميله المسؤولية”.

ادناه نص الوثيقة:-

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