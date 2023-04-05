العراق يعلن مقتل

2023/04/05 | 17:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، مقتل الإرهابي "خالد الجبوري" الذي يشغل منصب "والي تركيا" في تنظيم داعش الإرهابي بعملية استخبارية بمحافظة إدلب السورية.

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