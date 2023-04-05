وزير العدل: موقعو العقود في مجمع بسماية سيحصلون على سند عقاري بأسمائهم

2023/04/05 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادأعلن وزير العدل، خالد شواني، الأربعاء، ان موقعي العقود في مجمع بسماية سيحصلون على سند عقاري بأسمائهم..



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