3 وديات لمنتخب الشباب في مدريد

2023/04/05 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت إدارة منتخب الشباب، اليوم الأربعاء، تأمين إقامة 3 مباريات ودية بمعسكر إسبانيا المقرر في 18 من أبريل/ نيسان الجاري، تحضيرا للمشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 20 عاما.

ونجح الاتحاد العراقي في تأمين مباراتين رسميا، أمام منتخبي الدومينيكان والبرازيل في 21 و25 أبريل/نيسان.

وستكون هناك مواجهة ثالثة من المؤمل إقامتها في 30 من الشهر ذاته مع منتخب موريتانيا للشباب الذي سيعسكر أثناء تلك الفترة في إسبانيا أيضا.

كما أكد اتحاد الكرة في حال عدم إتمام الاتفاق مع الجانب الموريتاني فإن اللقاء سيتم تعويضه بملاقاة فريق إشبيلية تحت 21 عاما.

ولفت الاتحاد إلى أنه دخل في مفاوضات جادة مع نظيره الإسباني لإقامة مباراة تجريبية رابعة بين المنتخبين في 3 مايو/أيار المقبل.

على أن تكون تلك المواجهة خاتمة لتحضيرات شباب العراق الخارجية للمونديال، قبل العودة إلى بغداد.

وفي السياق ذاته، وصل صباح اليوم الأربعاء إلى بغداد لاعب شباب نادي شالكه الألماني رومان دولاتشي للالتحاق بتدريبات المنتخب المتواصلة بملعب المدينة الدولي.

يذكر أن إدارة منتخب شباب العراق، ما زالت تنتظر تحديد موعد قرعة المونديال، التي تأجلت بعد سحب ملف التنظيم من إندونيسيا.

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