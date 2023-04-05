تعزيز التعاون بين العراق والسويد في الملف البيئي

2023/04/05 | 17:33 - المصدر: قناة التغيير

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اكد وزير البيئة المهندس نزار ئاميدي ايلاء الحكومة العراقية في تنفيذ برامج ومشاريع لمعالجة اثار التغيرات المناخية وازمة المياه والتصحر وانشاء المدن المستدامة اهمية كبيرة في البرنامج الحكومي .

جاء ذلك خلال استقبال وزير البيئة للسفيرة السويدية في بغداد جيسيكا سفاردستروم في مكتبه ، وتم خلال اللقاء استعراض للتحديات البيئية التي تواجها البلاد .

وبين ئاميدي ان الحكومة العراقية باشرت عملياً في تنفيذ المعالجات السريعة والمستقبليك لمشاكل التغير المناخي وشحة المياه التي باتت مشكلة تهدد الواقع البيئي والمعيشي والسلم المجتمعي ، لافتا الى اهمية مضاعفة الاعتماد على طرق الزراعة الحديثة والادارة الرشيدة للمياه ، واستخدام الطاقات المتجددة واستغلال الغاز المصاحب والسعي في هذا الملف لانجاز مشاريع مهمة تؤكد التزام العراق بالعمل المناخي تجاه اتفاق باريس وتنفيذ مساهماته المحددة وطنياً من عام 2021 حتى عام 2030، والذي يقود إلى خفض بنسبة 1-2٪ من انبعاثاته.

وتطرق وزير البيئة خلال الاجتماع الى موضوع المدن الجديدة المستدامة والمضي في بناء 15مدينة جديدة صديقة للبيىة في 15محافظة عراقية من خلال المساحات الخضراء ومشاريع تدوير النفايات واستخدام الطاقات المتجددة .

من جهتها اشادت السفيرة السويدية على الجهود المبذولة في الملف البيئي بالعراق مؤكدة اهمية الدعم الدولي له في تنفيذ مشاريع التخفيف والتكيف لمواجهة التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الاخضر.وحضر اللقاء مدير عام دائرة التوعية امير علي الحسون ومدير مديرية التغيرات المناخية يوسف مؤيد.

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