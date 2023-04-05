مطار أمستردام يعتزم حظر الرحلات الليلية والطائرات الخاصة.. ما السبب؟

2023/04/05 | 17:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لاهاي- (أ ف ب)

أعلن مطار سخيبول في العاصمة الهولندية أمستردام، عزمه حظر الرحلات الليلية والطائرات الخاصة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتلوث الناجم عن الضوضاء.

وقال المدير العام للمطار في بيان، إن الطائرات ستُمنع من الإقلاع بين منتصف الليل والساعة السادسة صباحاً، ولن يُسمح لها بالهبوط قبل الخامسة صباحاً.

ومن المتوقع أن تدخل هذه التغييرات في المطار، وهو من الأكبر في أوروبا، حيز التنفيذ اعتباراً من موسم 2025-2026.

وأوضح المدير العام لمجموعة «رويال سخيبول» رود سونداغ في بيان، أن الطريقة الوحيدة للمضيّ قدماً تتمثل في تقليص الضوضاء وزيادة النظافة والسرعة.

وأضاف: «لقد فكّرنا طويلاً في النمو من دون إعطاء أهمية كبيرة للثمن الواجب دفعه».

وأشار بيان مطار سخيبول الهولندي إلى أن حظر الرحلات الجوية الليلية سيجلب «السكينة للمنطقة المحيطة» بالمرفق الجوي، في ظل اشتكاء سكان كثيرين منذ سنوات من الضجيج.

ولفت البيان إلى أن هذا الإجراء من شأنه تقليص عدد الرحلات الجوية بواقع عشرة آلاف رحلة سنوياً.

كذلك، ستُحظر الطائرات الخاصة لأنها تسبب «قدراً غير متناسب من التلوث الضوضائي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل راكب».

وتتسبب الرحلات الجوية بالطائرات الخاصة في انبعاثات لثاني أكسيد الكربون تفوق تلك المتأتية من الرحلات التجارية العادية بعشرين مرة، بحسب المطار الهولندي.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أوقفت الشرطة الهولندية مئات الناشطين المناخيين بعدما احتلوا مدارج مطار سخيبول وركبوا الدراجات عليها ثم تمركزوا أمام طائرات خاصة لمنعها من الإقلاع.

كذلك، أعلنت هولندا في حزيران/يونيو 2022 أنها ستخفض الرحلات الجوية في مطار سخيبول إلى 440 ألفاً سنوياً بحلول عام 2024، بعدما بلغ عددها 500 ألف سنوياً قبل بدء جائحة كوفيد، في خطوة ترمي إلى تقليص التلوث الضوضائي والانبعاثات.

وأعلنت شركات طيران كبرى بينها «كاي ال ام» و«دلتا» و«إيزي جت» في آذار/مارس الفائت أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الحكومة الهولندية للاحتجاج على هذه الخطوة.

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