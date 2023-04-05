الخطابي يوضح بشأن ارتفاع تسعيرة المولدات الاهلية

2023/04/05 | 17:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موضوع ارتفاع تسعيرة المولدات الاهلية لشهر نيسان الجاري.

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