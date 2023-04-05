بوتين: التبادل التجاري مع العراق أظهر نمواً على مدى العامين الماضيين

2023/04/05 | 17:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن العلاقات بين العراق وروسيا تتطور بشكل مستمر، وهناك العديد من المشروعات المشتركة.

وجدد بوتين في كلمة خلال مراسم تسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب تأييد روسيا لوحدة أراضي العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مشيراً إلى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ولفت إلى، أن" التبادل التجاري بين البلدين أظهر نمواً على مدى العامين الماضيين".

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