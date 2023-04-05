برلماني يوضح الحد الادنى والاعلى للرواتب بحسب سلم الرواتب الجديد

2023/04/05 | 17:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس النواب محمد نوري العبد ربه اليوم الاربعاء، عن الحد الادنى والاعلى للرواتب بحسب السلم الجديد.وذكر العبد ربه في ايضاح ان “سلم الرواتب سيطبق كما طالبنا به، الراتب الكلي يتراوح من ٨٥٠ الف إلى ٢,٢٥٠,٠٠٠”.واضاف “وستتوحد … Readmore

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