الشمري يشدد على ضرورة توحيد الجهد الأمني والاستخباري

2023/04/05 | 18:27 - المصدر: السومرية نيوز

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شدد وزير الداخلية، عبد الامير الشمري، اليوم الاربعاء، على ضرورة توحيد الجهد الأمني والاستخباري وتحديث الخطط.

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