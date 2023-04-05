2023/04/05 | 18:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، مع سفيرةَ الولايات المتحدة الأميركية ألينا رومانوسكي تعزيز التعاون والشراكة القائمة بين بغداد وواشنطن.وقال مكتبه الإعلامي في بيان تلقاه / المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي ورومانيسكي يبحثان التعاون والشراكة القائمة بين البلدين المركز الخبري الوطني.

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