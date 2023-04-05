2023/04/05 | 18:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، توجيهات لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، فيما حدد 3 أشهر لتقييم عملها.وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/: إن” وزير الداخلية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشمري يحدد الأشهر الثلاثة القادمة لتقييم الجهود وتحديد المهام المركز الخبري الوطني.

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