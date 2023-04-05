وزير الداخلية يحدد 3 أشهر لتقييم جهود وكالة الاستخبارات

2023/04/05 | 18:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفترة المقبلة تتطلب بذل المزيد من الجهود.

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