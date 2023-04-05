2023/04/05 | 18:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: حذر حزب الدعوة الإسلامية، من جهات والأشخاص يستخدمون تسمية الحزب،...

ظهرت المقالة حزب الدعوة الإسلامية يحذر جهات استخدمت اسم الحزب: سنقيم دعوة قضائية أولاً على المسلة.

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