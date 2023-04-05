2023/04/05 | 18:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يستعد تطبيق الدردشة واتساب/ WhatsApp لإطلاق واحدة من أفضل ميزات...

ظهرت المقالة واتساب يطور مزايا عدة بينها تأمين الرسائل الصوتية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واتساب يطور مزايا عدة بينها تأمين الرسائل الصوتية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واتساب يطور مزايا عدة بينها تأمين الرسائل الصوتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).