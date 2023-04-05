بوتين للسفيرة الأمريكية الجديدة أثناء تسليم أوراق اعتمادها: دعم واشنطن لثورة 2014 سبب الأزمة الأوكرانية

2023/04/05 | 18:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسفيرة الأمريكية الجديدة لدى موسكو، لين تريسي، الأربعاء، إن دعم واشنطن لاحتجاجات عام 2014 هو سبب الحرب في أوكرانيا

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