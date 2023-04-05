لعشاق الفضاء.. صوموا في المشتري وتسحروا في عطارد

2023/04/05 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

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تختلف ساعات اليوم ليس في الأرض فقط بل تتضاعف وتقل في كواكب مجموعتنا الشمسية.

وبحسابات فلكية فانه لا يمكن الصيام خلال شهر رمضان في كوكب عطارد لانك ستموت جوعاً قبل ان تفطر، فعليك صيام 1408 ساعات كاملة هناك حتى تغيب الشمس.

وبالمقابل كنصيحة لقضاء أقصر وقت للصيام فما عليك الا اختيار كوكب المشتري فأمامك 5 ساعات فقط من الصيام قبل ان تفطر فالمشتري يكمل دورة كاملة (اليوم) حول نفسه كل 10 ساعات فقط.

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