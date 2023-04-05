وزير الدلخلية يشدد على ضرورة توحيد الجهد الأمني والاستخباري

2023/04/05 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شدد وزير الداخلية، عبد الامير الشمري، اليوم الاربعاء، على ضرورة توحيد الجهد الأمني والاستخباري وتحديث الخطط.

وقال إعلام الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بهدف متابعة عمل مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية، اطلع وزير الداخلية عبد الامير الشمري، على الاجتماع الفصلي لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بحضور مدراء استخبارات المحافظات وعدد من الضباط".

ووجه الشمري، وفق البيان، بـ"جملة من التوصيات التي من شأنها تطوير العمل وتعزيز الأمن، مؤكداً على تقييم عمل الضباط والمنتسبين والاهتمام بالأمن المناطقي والتحرك السريع والفوري للوقوف على الحوادث ومعرفة ملابساتها والابتعاد عن الروتين".

وشدد وزير الداخلية، على "ضرورة توحيد الجهد الأمني والاستخباري وتحديث الخطط وعدم الإكتفاء بالمعلومات الأولية والعمل على توحيدها"، مؤكدا على "تنفيذ أوامر إلقاء القبض ومتابعة الأهداف المطلوبة، مبيناً أن المرحلة المقبلة تتطلب بذل المزيد من الجهود، موجهاً بأن تكون الأشهر الثلاثة القادمة هي محطة لتقييم الجهود وتحديد المهام والواجبات بشكل المطلوب".

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