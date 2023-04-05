ثلاث انتصارات و مثلها تعادلات بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

2023/04/05 | 19:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني جرت اليوم ست مواجهات ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى المؤهلة للدوري الممتاز لكرة القدم.وأسفرت النتائج عن فوز فريق نادي الشرقاط على فريق نادي الناصرية بنتيجة 3-0، وفوز فريق نادي ديالى […]

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