الشمري جيحدد مهلة لتقييم الضباط والواجبات ومتابعة الحوادث

2023/04/05 | 19:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقييم عمل الضباط والمنتسبين.

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