2023/04/05 | 19:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- والدفاع المدني تكافحه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق داخل سوق شعبي في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق داخل سوق شعبي في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).