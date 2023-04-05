2023/04/05 | 20:05 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الآلاف من الناس في أونتاريو بدون كهرباء بعد تساقط قوي للأمطار المتجمدة، والعواصف الرعدية التي ضربت أجزاء من المقاطعة، مع هطول أمطار غزيرة وعواصف جليدية محتملة لا تزال في التوقعات.تقول Hydro One إن أطقم العمل تستجيب لأن خريطة الانقطاع تظهر آلاف العملاء بدون كهرباء هذا الصباح.تتركز حالات الانقطاع المبلغ عنها في وسط أونتاريو، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الآلاف بدون كهرباء في أونتاريو بعد العواصف الرعدية شبكة القيقب الدولية.

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