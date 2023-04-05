2023/04/05 | 20:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: D6SYs0VDcb4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قصة قصيرة عن العمرة في رمضان) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قصة قصيرة عن العمرة في رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).