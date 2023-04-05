2023/04/05 | 20:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ان هناك متطلبات...

ظهرت المقالة المالكي: متطلبات كثيرة امام الحكومة لها صلة بحياة المواطن يفترض تنفيذها أولاً على المسلة.

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