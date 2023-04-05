البنك المركزي العراقي يوجه دعوة لوسائل الإعلام

2023/04/05 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء، دعوة لوسائل الإعلام.

وقال إعلام البنك في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "البنك المركزي العراقي يدعو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار ذات العلاقة بسياسته النقدية".

وأضاف البنك بحسب البيان أن "الأخبار المضللة تربك السوق لمصلحة المضاربين بالعملة الأجنبية".

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