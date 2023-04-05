استعداد نيابي

2023/04/05 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ابدى النائب محمد نوري البعد ربه، اليوم الاربعاء، الدعم لموازنة 2023، مؤكدا انهم سيصوتون على القراءة الاولى للموازنة بعد قليل.

وقال العبد ربه في تدوينة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، إنه "بعد قليل سنصوت على القراءة الأولى للموازنة في الساعة التاسعة مساءً".

واضاف: "نتمنى أن تُمثل تطلعات شعبنا العراقي أجمع".

ويستعد البرلمان لعرض موازنة السنوات الثلاث، للقراءة الاولى في جلسة اليوم الساعة التاسعة مساءً.

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