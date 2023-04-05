المالية النيابية تنوي

2023/04/05 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأربعاء، وجود ملاحظات على التخصيصات المالية لبعض ابواب النفقات في قانون الموازنة.

وقال عضو اللجنة داخل راضي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب لديه ملاحظات على التخصيصات المالية لبعض النفقات في قانون الموازنة"، مبينا انه "سنعمل على تقليل تلك النفقات ونقل الأموال لأبواب صرف أخرى تخص المشاريع وغيرها".

وبين راضي ان "مجلس النواب، سوف يحتاج الى شهر من أجل دراسة ومناقشة الموازنة، ثم التصويت عليها وهناك سعي حقيقي للإسراع بعملية تشريع قانون الموازنة لأهميته للمواطنين".

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