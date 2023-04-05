عمليات ديالى تكشف تفاصيل عملية نوعية اطاحت باثنين من اهم المطلوبين

2023/04/05 | 20:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران، الاربعاء، عن تفاصيل عملية نوعية اطاحت باثنين من اهم المطلوبين بالقائمة السوداء.

وقال عمران في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قوات امنية مشتركة نفذت عملية نوعية شملت 4 مواقع قرب بعقوبة بناء على جهد استخباري مميز اسفرت عن اعتقال اثنين من ابرز واخطر المطلوبين بالقائمة السوداء”.

واضاف، ان “العملية تأتي في اطار استراتيجية الضربات المباشرة للمطلوبين بتهم ارهابية او جنائية من اجل زجهم وراء لقضبان بانتظار قرار القضاء العراقي”، لافتا الى ان “الجهد الاستخباري نجح في تحقيق اختراقات نوعية لشبكات نائمة وعصابات وكشف هويات افراده الحقيقية”.

وتشهد ديالى عمليات نوعية مهمة في الاسابيع الماضية في اطار دعم جهود الاستقرار الامني.

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