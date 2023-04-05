2023/04/05 | 20:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء ٥ نييان ٢٠٢٣ في قصر بغداد، وزير المالية طيف سامي محمد .◾️ بحث اللقاء مجمل الأوضاع المالية والاقتصادية وإقرار الموازنة العامة بما يلبي طموحات المواطنين، وأكد السيد الرئيس أهمية إجراء الإصلاحات المناسبة وتشجيع الفرص الاستثمارية ودعم المشاريع الاستراتيجية، فضلاً عن تطوير وتنويع مصادر الاقتصاد […]

ظهرت المقالة التأكيد على تلبية الموازنة لطموحات المواطنين..



تفاصيل لقاء رئيس الجمهورية بوزيرة المالية أولاً على ايرث نيوز.

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